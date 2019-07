GAULIN, Irène Poulin



Au CHSLD de Saint-Isidore, le 25 juin 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Irène Poulin. Elle était la fille de feu M. Joseph Poulin et de feu Mme Alma Labrie. Elle était native de Saints-Anges et demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera au funérariumjeudi le 4 juillet 2019 de 19h à 21h, vendredi le 5 juillet 2019 de 9h à 10h45.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Roger Bourgault), Solange, Gilles, Madeleine (Pierre Bérubé), Céline (Daniel Laterreur) et Colette (François Gamache); ses petits-enfants: Annie, François, Gabrielle, Louis-David, Philippe, Sonia, Étienne et Lysandre; ses arrière-petits-enfants: Coralie, Edouard, Esteban, Léo, Charlie, Jérémie, Hortense, Léopoldine, Gabriel et Elisabeth; ses frères et sœurs: feu Gérard (Isola Turmel), feu Claire (feu Edouard Gilbert), Rose (feu Ernest Labrecque), Polydore (Rollande Fillion), Rolland (Pierrette Cormier), feu Émilien (Gilberte Lehouillier), feu Lucille (feu Henri Drouin), feu Charles (Irène Drouin) et Denis (Gisèle Labbé). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gaulin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie sincèrement le personnel du CHSLD de Saint-Isidore pour les soins, la gentillesse, les attentions et leur grand dévouement envers leur mère Irène Poulin. Dons suggérés :Société Alzheimer Chaudière-Appalaches: https://www.alzheimerchap.qc.ca/