TARDIF, Jules



Au CHSLD Sainte-Monique, le 18 juin 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Jules Tardif, fils de feu dame Gertrude Lacoursière et de feu monsieur Paul-Henri Tardif. Il était l'époux de madame Marielle Gill. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marielle; ses enfants: Mylène (Marc Gauthier), Alain (Guylaine Belleau) et Simon (Isabelle Lépine); ses petits-enfants: Laurie (Martin), Béatrice, Xavier, Alie, Leyanne, Corinne et Simone; ses frères et sœurs: Jacques (Thérèse Coulombe-Camberland), Pierre (Louise St-Ours), Claude (Francine Pellerin), Denis (Maryse Veillette), Thérèse (Michel Beaulieu), Lise (Maurice Pagé), Cécile (feu Guy Fraleux), Françoise (Gilles Pronovost), feu Marcelle (Roland St-Arnaud), Gisèle (Pierre Beaulieu), Hélène (André Cloutier) et Monique (Rony Charles); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gill: Gisèle (feu Jean Mercier), Richard (Micheline Brière), feu Gilles (Pauline Périgny), Pierre, Normand (Ginette Pépin), Lucette, Hélène (Jacques Côté) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ses ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'Hébergement Ste-Monique pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Diabétiques de Québec, 979, de Bourgogne, local 180, Québec (Québec) G1W 2L4, Tél. : 418-656-6241 ou au www.lesdiabetiquesdequebec.org.