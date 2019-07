LEMIEUX, Gilles



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 28 juin 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Gilles Lemieux, époux de madame Diane Leblanc. Il était le fils de feu monsieur Sylvio Lemieux et de madame Jeannette Laflamme. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la, à compter de 12h.Les cendres seront déposées au cimetière de St-François-de-la-Rivière-du-Sud. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Diane, sa mère: Jeannette Laflamme (feu Sylvio Lemieux), ses frères et sœurs: Léonard (Sylvie Dubé), Georges (France Roy), feu Serge; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Leblanc: Nicole, Martine (Guy Proulx), Sylvie (Roger Fournier), Danielle (Richard St-Pierre); ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Maison d'Hélène pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de La Maison d'Hélène ou la Société Canadienne du Cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la