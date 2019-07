SERGERIE, Georgette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 juin 2019, jour de son 40ème anniversaire de mariage, à l'âge de 62 ans, est décédée dame Georgette Sergerie, épouse de monsieur Clément Simard. Native de La Baie, elle demeurait à Québec, arrondissement Beauport.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Clément, ses enfants: Olivier (Krystina Tremblay) et Pierre; sa petite-fille Laura, ses frères et sœurs: Michel (Yvonnette Tanguay), Marcel (Denise Perron), Francine (Denis Gagnon), Françoise (Gilles Lapointe), feu Claire, Luc et Nicole (feu Jean-Claude Delisle); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s, dont ses collègues de travail du 3ème soins de l'Hôpital Laval. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site web: www.cancer.ca.