LABRANCHE, Richard



À sa résidence le 24 juin 2019, à l'âge de 59 ans est décédé monsieur Richard Labranche, fils de madame Jeannine Mariage, époux de madame Chantale Mariage, il demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 17h auMonsieur Labranche laisse dans le deuil son épouse madame Chantale Mariage; ses enfants: Éric, Richard, Précillia, Martin, Sandra, Jessie, Maxime et Hélène qu'il considérait comme sa fille; ses petits-enfants; ses frères et sœurs: Rolande (Guy), Ginette (Pierre), Pierre (Chantal), Christian (Nathalie), Marie- Josée (Stéphane), André (Lynne); ses beaux-parents: monsieur Robert Mariage et madame Albertine Lafrance; ses beaux-frères et belles-sœurs: Robert (Diane), Nicole (feu Armand), Denis, Lyne (Marcel), France (feu François), Michelle (Bruno), Chantal (Daniel) et Claudette (Bertrand). Monsieur Labranche laisse également dans le deuil ses précieux amis: Henri, Michel, Robert et plusieurs autres, ainsi que ses neveux, nièces, cousins et cousines. Un remerciement spécial au personnel soignant du CLSC de Beauport pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3