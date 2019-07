Alabama: les accusations abandonnées contre la femme enceinte tirée au ventre

Les procureurs de l’Alabama ont annoncé mercredi qu’ils n’accuseront finalement pas d’homicide involontaire Marshae Jones pour la mort du fœtus de cinq mois qu’elle portait lorsqu’elle a reçu une balle dans le ventre.

Cette affaire avait fait grand bruit, la semaine dernière, après qu’un grand jury eut inculpé Mme Jones, 28 ans, qui est elle-même une victime dans cette affaire. Les autorités estimaient qu’elle est à l’origine de la bataille ayant conduit au tir qu’elle a reçu.

Le grand jury a refusé d’accuser Ebony Jemison, 23 ans, la femme qui a ouvert le feu sur Mme Jones, en disant qu’elle ne faisait que se défendre, a rappelé le quotidien The New York Time.

Rappelons que l’Alabama a récemment resserré les règles entourant l’avortement. Ainsi, cet État américain sanctionne et interdit désormais la quasi-totalité des interruptions de grossesse, même en cas d’inceste ou de viol. La loi controversée, votée à la mi-mai, prévoit aussi une peine de 10 à 99 ans de prison pour les médecins pratiquant un avortement, sauf en cas d’urgence vitale pour la mère ou d’«anomalie létale» du fœtus.

«Nous sommes reconnaissants au procureur de district d’avoir évalué l’affaire et choisi de ne pas entamer une procédure raisonnable ou non», a déclaré le cabinet d’avocats représentant Mme Jones, White Arnold & Dowd, par communiqué.

Le Yellowhammer Fund, une organisation qui soutient le droit à l’avortement en Alabama, a aidé Mme Jones à se libérer de sa peine.

Mais l’affaire a provoqué peu d’indignation à Pleasant Grove, la ville de 10 000 habitants située à l’ouest de Birmingham où Mme Jones a reçu un tir en plein ventre.