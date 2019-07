Assassins du patrimoine

Je sais : il y a un litige devant les tribunaux entre M. Lessard et la ville au sujet de cette église. Le promoteur dit avoir déposé une dizaine de plans, qui furent tous refusés. Et a accusé de favoritisme l’ancienne vice-présidente du comité exécutif, Julie Lemieux, et la ville. Ce que la ville nie.

Je sais aussi : elle était très dégradée. Évidemment ! On l’avait totalement négligée depuis sa fermeture au culte il y a 20 ans. Malgré plusieurs propositions intéressantes : Panthéon des grands personnages de l’histoire du Québec ; annexe du Musée du Québec ; mosquée de Québec, etc.

Scénario classique qui semble se produire de plus en plus partout au Québec. Et ce n’est pas plus grave parce que cela se produit sur la colline parlementaire ; c’est simplement un peu plus visible.