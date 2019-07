Bonne fête, Québec

Le 3 juillet 2019, journée anniversaire de la fondation de Québec par Samuel de Champlain, Québec fête ses 411 ans. Afin de souligner cette journée, la Ville de Québec vous invite à participer aux nombreuses festivités organisées pour l’occasion, au centre-ville comme dans les arrondissements. Au programme : 10 h, messe en musique à la Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec ; 11 h 15, salut au monument Samuel-De Champlain situé sur la terrasse Dufferin, près du Château Frontenac ; 11 h 45, garde d’honneur et musique du Royal 22e Régiment devant l’hôtel de ville ; 12 h, cérémonie du Droit de cité du 2e Bataillon du Royal 22e Régiment devant l’hôtel de ville. De 13 h à 19 h, visites guidées ludiques et historiques de l’hôtel de ville.

Tournée des chantiers

Photo courtoisie

Du 30 avril au 5 juin dernier, l’escouade promotionnelle Mercedes-Benz St-Nicolas (MBSN) a visité les chantiers de construction d’une douzaine de municipalités de la Rive-Sud dans le but de mettre en valeur tous les avantages pour les gens du domaine de la construction à se doter d’un Sprinter pour les accompagner dans leurs différents projets. La Tournée 2019 s’est terminée par une réception, le 11 juin dernier, regroupant une soixantaine d’invités chez Mercedes-Benz St-Nicolas, au cours de laquelle un Sprinter tout équipé (qui avait visité les différents chantiers de construction) a été mis à l’encan. C’est Stéphane Giasson de l’entreprise Puribec qui a raflé la mise pour un montant de 59 500 $. Sur la photo, de gauche à droite : Mathieu Bernier, encanteur ; Adrian Coleman et Iain Forsyth, de Mercedes-Benz Canada (MBC) ; Serge Morin (MBSN) ; Stéphane Giasson, gagnant de l’encan ; Nicolette Lambrechts (MBC) ; Donald Theetge (MBSN) ; Karine McGown (MBC) ; Marc Tremblay (MBSN) ; Claude Lussier, Plan de match communications inc.

Le premier dans l’est du Québec

Photo courtoisie

LKQ Canada, le plus important fournisseur national de pièces de rechange similaires, recyclées et reconditionnées après collision destinées aux autos et camions, a inauguré, le 13 juin dernier à Pintendre, un vaste entrepôt de 40 000 pieds carrés, dont la construction a nécessité un investissement de 5,5 M$. Le nouvel entrepôt de LKQ Pintendre, qui abritera un vaste inventaire de pièces, est la première installation LKQ du genre dans l’est du Québec. Sur la photo, de gauche à droite : Isabelle Demers, conseillère municipale, Ville de Lévis ; Derek Willshire, vice-président Canada, LKQ Corporation ; Steve Labbé, directeur général, LKQ Pintendre ; et Stéphane Murray, gérant de district, LKQ Corporation.

Les voix de Québec

Photo courtoisie

Vous les entendez régulièrement lors de publicités, elles vous rappellent des souvenirs ou elles sont devenues familières au fil des ans. Je parle ici des voix de Québec qui seront les invitées de Maxime Denis (photo) à l’émission Québec sur demande, ce soir dès 18 h 30, sur les ondes de Ici Radio-Canada Télé. Maxime a retenu trois personnalités de la région de Québec connues et reconnues pour et par leur voix. Il s’agit de Jean-Marc Pageau (Groupe Tanguay), Carl Labrie (Remparts) et moi-même (Nordiques). Depuis le 25 juin, Maxime Denis et Sandra Lalancette (photo) coaniment Québec sur demande, nouveau rendez-vous estival à saveur locale, de la télévision Radio-Canada, à Québec.

Anniversaires

Photo courtoisie

Sebastian Vettel (photo), pilote automobile allemand, vainqueur quatre fois consécutives du Championnat du monde de Formule 1, 32 ans... Claude Rajotte ex-animateur de télévision (Musique Plus/Musimax), 64 ans... Moises Alou, avec les Expos de Montréal de 1990 à 1996, 53 ans... Marie-Jo Thério, chanteuse et comédienne, 55 ans... Tom Cruise, acteur américain, 57 ans... Michel Polnareff, chanteur français, 75 ans... Béatrice Picard, comédienne et actrice, 90 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 3 juillet 2016. Louise Rémy (photo), 77 ans, comédienne (Les dames de cœur)... 2016. Lou Fontinato, 84 ans, ancien défenseur des Rangers de NY et des Canadiens de Montréal de la LNH (536 matchs), de 1954 à 1963... 2000. Luc Durand, 64 ans, Gobelet dans la série pour enfants Sol et Gobelet... 1985. Jacques Giguère et Yves Têtu, deux policiers de la ville de Québec... 1971. Jim Morrison, 27 ans, poète et chanteur de rock américain.