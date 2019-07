Céline en met plein la vue à Paris

La semaine des défilés de haute couture a beau battre son plein à Paris, c’est Céline Dion qui accapare l’attention des photographes. Chaque jour, la diva québécoise défraie­­­ la chronique en étrennant des tenues toujours plus excen­triques et déjantées.

Depuis son arrivée en France, la semaine dernière, la chanteuse cimente son statut de bête de mode chaque fois qu’elle quitte son luxueux hôtel du 8e arrondissement, situé au pied des Champs-Élysées. Toutes ses sorties publiques font l’objet de photos qui circulent à vitesse grand V sur internet, un phénomène qui n’a pas échappé aux médias internationaux.

Photo Instagram, dee_termined_girl

De Entertainment Tonight (« Céline vole la vedette ») à Closer (« La mode n’a plus de secret pour elle »), en passant par Good Morning America (« Elle fait des vagues ») et l’Associated Press (« Céline Dion enchante »), la presse multiplie les mentions.

Cette succession de looks a poussé Madame Figaro à parler d’un « marathon mode hors norme ». Selon le magazine féminin, « Céline Dion est une Fashion Week à elle toute seule » et « bat le pavé comme un mannequin échappé des podiums ».

Photo Instagram, Sydney Lopez

Même son de cloche du côté de Vogue, qui indique qu’elle « étrenne des tenues dramatiques que personne (ou presque) n’oserait porter ».

Le magazine Grazia l’a qualifiée de reine de l’événement, soulignant qu’elle « incarne désormais une nouvelle génération de femmes bien dans sa peau ».

Photo Instagram, dee_termined_girl

Léotard, bustier à plumes...

Qualifiée de « déesse de mode » par In Style, Céline Dion a assisté à plusieurs défilés automne-hiver 2019-2020 depuis dimanche. Ce blitz a augmenté sa « crédibilité mode », peut-on lire.

L’interprète de My Heart Will Go On était aux premières loges pour plusieurs dévoilements de collection, dont celles de Miu Miu et Schiaparelli. Le Figaro rapporte qu’elle s’est fait attendre près de 50 minutes au défilé d’Alexandre Vauthier et qu’à son arrivée, une horde de photographes l’entourait.

Photo Instagram, p.e.p.e.munoz

Parmi ses accoutrements les plus médiatisés des derniers jours, concoctés avec l’aide des stylistes Pepe Munoz et Sydney Lopez, signalons son léotard aux allures de maillot de bain de marque Off-White, qui dévoilait ses longues jambes bronzées. Sa combinaison cycliste noire moulante de Chanel en spandex, qui révélait sa silhouette de top-modèle, a également fait couler beaucoup d’encre, tout comme ses jeans asymétriques (une jambe patte d’éléphant, une jambe skinny) accompagnés de sandales duveteuses Manolo Blahnik et d’un bustier à plumes roses.

Photo Instagram, dee_termined_girl

Le virage mode de Céline Dion ne date pas d’hier. Elle l’a véritablement entamé en 2016 en retenant les services du styliste américain Law Roach. Depuis ce temps, la star s’amuse en portant des pièces sorties tout droit des passerelles, choses qu’elle ne faisait pas auparavant, alors qu’elle optait pour une image plus « conservatrice », a-t‐elle récemment avoué lors d’une entrevue à Good Morning America.

Photo Instagram, dee_termined_girl

« Je porte ce que je veux »

« J’ai 50 ans, je porte ce que je veux, a-t-elle déclaré. Je veux porter des choses qui me font sentir belle, forte, brave, féminine et attirante... même si c’est juste pour moi. Je fais ça pour moi. »

Céline Dion aurait également profité des derniers jours pour tourner une nouvelle campagne pour L’Oréal Paris, la célèbre marque de produits de beauté dont elle est l’égérie depuis avril. Vendredi, elle donnera un concert en plein air à Londres, où sont attendues des dizaines de milliers de personnes.