Comment découvrir un enfant secret?

Nous sommes une famille recomposée. Mon mari avait deux garçons et moi une fille, et nous avons eu une autre fille ensemble. Notre parcours fut relativement facile comparativement à d’autres familles dans notre genre, puisque nous n’avons pas vécu de drames et que nos enfants se sont toujours bien entendus entre eux.

Trois de nos enfants, soit les deux plus vieux de mon mari ainsi que notre fille cadette, celle qu’on a eue ensemble, sont des professionnels qui mènent de belles vies. Par contre, ma fille biologique fait « bande à part » en ce qu’elle n’a jamais vraiment terminé ses études et que son esprit bohème l’a menée à travailler à travers l’Amérique du Sud pour des organismes humanitaires.

Elle n’a posé son sac ici que quelques mois par année depuis les douze dernières années. On la devine donc moins que les autres. On ne lui a jamais connu d’amoureux et elle n’a pas d’enfants. Quand elle est au Québec, je sais qu’elle voit beaucoup les deux fils biologiques de mon mari ainsi que leurs épouses avec qui elle s’entend bien, en plus d’adorer leurs enfants.

Ce fut toujours une enfant secrète qui ressemblait plus à son père, un artiste, qu’à moi. Comme sa jeune sœur a vite pris la place de bébé dans le clan, c’est comme si elle s’était tassée au profit de cette dernière. Rendue à 42 ans, elle ne semble pas avoir envie de s’installer dans une vie de famille et ça nous inquiète.

Je me demande souvent ce que j’ai pu faire de mal pour qu’elle ait toujours envie de fuir les siens comme elle fait ? Je n’ose pas trop en parler avec mon mari, car en homme de son temps, il a toujours préféré faire semblant que tout allait bien plutôt que d’aller au fond des choses. Je crains que ma fille ne soit attirée par les femmes, mais je ne lui en parle pas, tellement je sais que ça le bouleverserait. Pensez-vous que je pourrais parler de ça avec mes belles-filles sans les mettre dans l’embarras et l’obligation de livrer un secret ?

Mère un jour mère pour toujours

Et pourquoi ne pas en parler avec elle ? Vous dites vous sentir loin de votre enfant, mais avez-vous déjà tenté un rapprochement ? Pas un rapprochement visant à lui faire cracher son secret si jamais elle en a un. Un rapprochement visant à faire sentir à votre fille que d’abord vous l’aimez, et que vous auriez envie de rattraper les années perdues à ne pas la côtoyer d’aussi près que vos autres enfants. N’oubliez pas que votre fille a vite cédé sa place de cadette sans en revendiquer une parcelle, à ce qu’il semble. Peut-être a-t-elle le sentiment d’avoir été la perdante dans cette recomposition familiale ?