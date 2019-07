Dame Nature 1 Capitales 0

Le début de saison des Capitales de Québec n’est pas évident sur le terrain. Les blessures et les contre-performances ont contribué à ce mauvais début de campagne. Le même scénario s’est produit au guichet. Les affreuses conditions météo qui ont retardé ou même, dans certains cas, forcé l’annulation de matchs, explique en grande partie la baisse d’achalandage au Stade Canac.

Au total, ce sont six rencontres qui ont été repoussées pour cause de pluie ou d’orage. Deux matchs ont été complètement annulés pour les mêmes raisons.

«En 21 saisons avec les Capitales, je n’ai jamais vu un mois aussi affreux côté météo que le mois de juin de cette année. Ça nous a coûté un samedi et un jeudi, habituellement des journées où il y a beaucoup de monde sur la terrasse, qui se transporte ensuite dans les estrades durant le match, a souligné le président, Michel Laplante. C’est malheureux, mais nous ne pouvons rien faire contre ça. Et même si nous avons de bonnes assistances en juillet et en août, nous ne pouvons pas reprendre ce qui a été perdu en juin.»

Pas l’impact escompté

Tout juste avant la saison, l’organisation des Capitales a annoncé une baisse de prix de plusieurs produits dans les concessions alimentaires du Stade Canac. Les faibles assistances depuis le début de la saison n’ont pas pu mesurer l’impact de ce changement. Est-ce qu’il se vend plus de hot-dog au Stade?

«La météo a refroidi les gens, et au lieu de venir passer une belle soirée chaude d’été devant un bon spectacle de baseball, les gens devaient s’amener un parapluie et boire un café durant le match pour rester au chaud. C’est complètement différent, et c’est très difficile pour nous de calculer l’impact de la baisse des prix. Lorsqu’on aura droit à de vraies soirées d’été, comme on annonce dans les prochains jours, je suis convaincu qu’on verra la différence. Nos partisans sont contents du changement que nous avons effectué et je suis convaincu que l’effet se fera sentir», a mentionné Laplante.

Peu d’importance

Les Capitales ont connu le pire début de saison de leur histoire. Plusieurs joueurs se sont blessés dès les premiers matchs et l’arrivée tardive des joueurs cubains a compliqué la tâche du gérant, Patrick Scalabrini.

Le président de la formation québécoise ne croit pas que les mauvaises performances ont eu un impact sur la baisse des assistances.

«Encore une fois, c’est la météo le premier facteur. Les gens de Québec veulent une équipe gagnante, et c’est ce que nous voulons leur offrir. Nous l’avons prouvé dans le passé. Toutefois, je ne crois pas que ce soit la raison principale», a dit Laplante.