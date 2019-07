GODIN, Charlene



Quittant son domicile de Mercier pour la dernière fois le 19 juin, Charlene s'est envolée, entourée de ses proches, à l'âge de 55 ans, le 20 juin, à la Maison de soins palliatifs de Laval. Elle laisse dans le deuil son époux Richard, ses parents: Jean-Paul et Denise; ses filles: Vanessa (Frédéric) et Rébecca (Vincent); sa belle-fille Caroline, ses petites-filles: Élizabeth et Amélia; son frère Jacques (Tracy), sa sœur Sonia (Paulo), ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis. La famille vous accueillera, au complexe funérairele vendredi 5 juillet de 18h à 21h, et lede 10h à 13h.En sa mémoire, un don à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour la recherche sur les cellules souches peut être fait.