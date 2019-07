CHANTAL, André



À l'hôpital Laval (IUCPQ), le 20 juin 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur André Chantal, époux de feu madame Jeannine Drolet, fils de feu madame Antonine Anger et de feu monsieur David Chantal. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 5 juillet 2019, de 13h à 16h et de 18h à 21h, samedi 6 juillet 2019, de 9h à 10h30.L'inhumation se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (Eric Malouin), Guy (Johanne Dupont), Josée (René Proulx), Marc (Sylvie Crousset) et Serge (Vicky Rodrigues); ses petits-enfants : Jason, Audrey (Giovanni François), Melissa (Dave Trottier-Moreau), Kim (Martin Bernier), Alexandre et Gabriel; ses arrière-petits-enfants : Maélie, Jordan, Raphaël, Janie, Elysabelle et Nathan, ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédé : Jean-Jules, Lucien, Paul-Emile, Roland, Roger, Jacqueline, Antonine et Gilberte. La famille tient à remercier le personnel du Manoir de la Rivières à Cap-Rouge pour leur dévouement et leurs bons soins dans un esprit respectueux et d'amour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-4294, Courriel : info@societealzheimerdequebec.comSite web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.