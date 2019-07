Panne électrique en Argentine: une société de distribution mise en cause

Une succession de pannes dues à une erreur de la société de distribution électrique Transener est à l’origine de la méga-panne électrique qui a touché le 16 juin l’Argentine et l’Uruguay, a annoncé mercredi le secrétaire argentin à l’Énergie, Gustavo Lopetegui.

« Une succession de défaillances a conduit à l’effondrement » du système électrique, a déclaré M. Lopetegui devant une commission du Sénat.

En début de chaîne, il y a « une erreur de fonctionnement dans l’entreprise Transener » en charge du transport de l’électricité à haute tension et qui contrôle environ 18.000 km de lignes à travers le pays, a ajouté le secrétaire.

Transener « n’a pas respecté le protocole » ce qui a provoqué une première panne à laquelle les générateurs et 69 distributeurs n’ont pas réagi correctement, finissant par provoquer la panne massive qui a duré plus d’une dizaine d’heures, a précisé M. Lopetegui.

« Cette erreur de fonctionnement a été reconnue par Transener dans ses rapports », a-t-il ajouté.

M. Lopetegui a toutefois rappelé qu’il ne s’agissait que de rapports préliminaires et qu’ » il faudra entre 45 jours et un mois » pour obtenir un rapport définitif qui établira les sanctions que pourra appliquer l’organisme de réglementation Enre.

Selon la réglementation, les sanctions sont plafonnées à 10% des bénéfices annuels de Transener. Elles pourraient atteindre 9 millions de dollars.

Transener est une entreprise mixte, détenue à 50% par l’entreprise privée Pampa Energia, le reste étant aux mains de la société publique IEASA.

La méga-panne a privé d’électricité 44 millions d’Argentins et 3,4 millions d’Uruguayens, et a touché sporadiquement le Paraguay et le sud du Brésil.

L’Argentine et l’Uruguay partagent un système d’interconnexion électrique centré sur le barrage binational de Salto Grande, situé à quelque 450 km au nord de Buenos Aires et à 500 km au nord-ouest de Montevideo.