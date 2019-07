Quand un AVC fait tout basculer

La lecture de la lettre d’« Une femme perdue », qui vous racontait ce matin sa détresse conséquente à l’AVC qu’avait fait son conjoint, m’a donné envie de lui transmettre une information qui pourrait l’aider à traverser ce passage difficile. Comme il n’y a rien de mieux que les conseils d’un pair qui a vécu la même chose que soi, je lui conseille de lire le livre La traversée qui est une histoire d’amour, d’AVC et de proche aidante, écrite par Julie Desroches et Simon Parisien. On peut se le procurer directement auprès des auteurs à l’adresse courriel livre.latraversée@gmail.com, ou encore en librairie à Montréal L’Euguélionne, Le Port de tête et La maison de l’éducation, et à Saint-Hyacinthe ainsi qu’à Belœil aux librairies Buropro Citation.

Doris Bolduc

Excellente suggestion. Ce livre écrit par un couple de Belœil raconte l’histoire du grave accident vasculaire cérébral vécu par Simon Parisien à 44 ans, ainsi que le tsunami que ça a produit dans leur vie.