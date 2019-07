Retour de la brigade de prévention d’agressions et de harcèlement au FEQ

La brigade mise en place par l’organisation du Festival d’été de Québec (FEQ) est de retour pour une deuxième année.

Le but des 80 brigadiers est de venir en aide aux femmes et aux personnes vulnérables sur les différents sites du festival.

«Avec la tendance #metoo et les dénonciations que l’on a vues dernièrement, nous nous sommes dit que cela pouvait être propice à notre événement», précise la coordonnatrice de production du FEQ, Geneviève Mainguy.

Une quinzaine de cas d’agression et de harcèlement ont été rapportés l’an dernier.

«Mais c’est sûr que ce ne sont pas tous les cas qui l’ont été. Nous avons senti qu’il y avait un besoin à ce niveau-là en général.»

«Il y en a tous les jours, peu importe le genre de spectacle (...) Je lève mon chapeau au Festival d’avoir mis cette escouade-là en place, c’est vraiment très utile», fait savoir Martin Sirois de Sécurité Sirois.

Les brigadiers en poste cette année ont tous reçu une nouvelle formation en collaboration avec plusieurs organismes, dont Viol-Secours, la police de Québec ou Ambulance Saint-Jean.

Ils seront aussi plus visibles grâce une lumière jaune clignotante qui sera accrochée à leur chandail.

«C’est inquiétant quand on voit toutes les interventions. Nous aimerions qu’il n’y en ait pas, c’est bien évident. On aime mieux prendre une mesure préventive et d’intervention pour essayer de diminuer tout ça», ajoute le directeur de production du FEQ, Patrick Martin.

- avec la collaboration de Pascale Robitaille