Sans toit ni loi

« Il n’y a pas de crise du logement ». C’est ce que jurent en chœur la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest. Dans les villes du Québec, la crise est pourtant bien réelle. Selon l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS), elle risque même de devenir permanente.

Autour du 1er juillet, des familles se retrouvent carrément à la rue, mais ce n’est que la pointe de l’iceberg. La réalité est que la crise du logement se nourrit d’un écosystème nocif dont les principaux facteurs sont connus. Taux d’inoccupation dangereusement bas. De nombreuses conversions lucratives pour les propriétaires de logements en condos. Multiplication des locations Airbnb.

Augmentations répétées des loyers. Accès trop coûteux à la propriété. Discrimination contre les moins nantis et les familles. À Montréal, où 60 % des résidents sont locataires, la combinaison est létale. C’est sans compter la qualité à géométrie très variable de son parc locatif. Pendant que montent des tours d’appartements locatifs neufs et très chers, la qualité des logements plus âgés dépend du degré d’entretien fourni ou non par leurs propriétaires.

Tigre édenté

Car s’il existe en effet de très bons propriétaires – j’ai moi-même cette grande chance d’en avoir –, il s’en trouve aussi de très mauvais. Les cas extrêmes font les manchettes. Dans Parc-Extension et Côte-des-Neiges, des proprios millionnaires gèrent des multiplex où la moisissure et la vermine abondent. Habités par des immigrants récents, ils y sont exploités sans vergogne.

De mauvais proprios, petits ou gros, il y en a toutefois dans la plupart des quartiers. Or, depuis des années, la Régie du logement n’est plus qu’un tigre édenté. Le service d’inspection de la Ville est une farce. En cas d’insalubrité ou d’infestation de blattes, punaises ou autres, les recours sont absents. Résultat : ces graves problèmes de santé publique s’étendent.

Agir

De son côté, la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec demande au gouvernement Legault de permettre à ses membres d’exiger un dépôt de garantie à la signature du bail. Question, dit-elle, de faire payer les locataires au cas où ils endommagent leur logement.

De mauvais locataires, il y en a aussi, c’est sûr. Mais qui obligera les propriétaires à payer leurs locataires quand ils négligent eux-mêmes leur immeuble ? Réponse courte : personne.

Comme on vient de le voir – et ça ne date pas d’hier –, cette crise est avant tout le fruit pourri de l’inaction crasse des pouvoirs publics pour la prévenir en amont. De bien grands parleurs, mais de bien petits faiseurs. Comme société, cette crise en dit long sur le fossé séparant ces élites de la réalité sur le terrain.

Les solutions ? Faire ce qui n’a pas été fait. Plus de logements sociaux. Faciliter l’accès à la propriété. Redonner de vraies dents à la Régie du logement. Renforcer les services municipaux d’inspection. Frapper les propriétaires véreux d’amendes dissuasives.

Doter les immeubles, propriétaires et locataires, de protocoles clairs de prévention d’infestations de vermine, d’extermination et de déclaration publique obligatoire. La liste, malheureusement, est loin d’être exhaustive.