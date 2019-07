Un avant-goût complètement cirque!

MONTRÉAL | La 10e édition du festival Montréal complètement Cirque prendra son envol jeudi sous le thème Vous aurez tout vu!.

Déjà, mercredi après-midi, artistes et acrobates ont profité du temps chaud pour épater les passants avec quelques prouesses et pour dévoiler la programmation extérieure de l’événement, lequel fera vibrer le Quartier latin et d’autres pôles montréalais pendant 10 jours.

Photo Agence QMI, TOMA ICZKOVITS

La rue Saint-Denis, notamment, deviendra le théâtre de prestations impromptues et d’activités participatives quotidiennes, proposées par des troupes de tous les pays, à compter de 17 h 30. Les Minutes complètement cirque, entre autres, à 18 h 30 et à 21 h 30, transformeront l’artère en immense parade où 32 personnages culbuteront, tourbillonneront et monteront sur les toits pour mettre de la couleur dans la soirée.

Photo Agence QMI, TOMA ICZKOVITS

Aux Jardins Gamelin (place Émilie-Gamelin), le spectacle inédit Candide, une création d’Anthony Venisse, suivra les Minutes complètement cirque. Le dimanche 14 juillet, dernier jour du festival, le public est invité à un 5 à 7 festif qui soulignera à la fois les 10 ans de Montréal complètement Cirque et les cinq ans des Jardins Gamelin.

Par ailleurs, des rendez-vous Complètement Cirque se déploieront dans des parcs des arrondissements de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Saint-Léonard et Verdun, de même que dans le quartier Saint-Henri, sur l’esplanade du Parc Olympique, au Complexe Desjardins, à la TOHU ainsi qu'à Longueuil.

Pour tout connaitre de la programmation de Montréal complètement Cirque, on consulte le site officiel (www.montrealcompletementcirque.com). Le festival se tient du 4 au 14 juillet.