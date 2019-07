Un secret bien gardé en Outaouais

LAC DES AUGUSTINES | Au cours de mes nombreuses excursions de pêche dans le cadre de mon travail, il m’arrive parfois de tomber sur une perle rare, la pourvoirie que tout le monde devrait visiter un jour. C’est exactement ce qui m’est arrivé lorsque je me suis retrouvé au Club chasse et pêche Stramond, en Outaouais.

Dans ce secret bien gardé, on retrouve une ambiance et une approche envers les pêcheurs bien différentes de celles de plusieurs autres pourvoiries.

« Je voulais que les gens qui viennent chez nous se retrouvent dans une ambiance familiale, jusqu’à un certain point, avec des installations de qualité et surtout un accès facile à une pêche de qualité. »

« Toutefois, j’ai voulu aller plus loin en leur offrant le confort et tout le nécessaire pour qu’ils puissent vivre des vacances intéressantes, ajoute-t-elle. Je leur offre une petite pourvoirie, dans un décor unique et paisible. La propreté des lieux, l’entretien des équipements et du site sont aussi des choses qui me tiennent à cœur. »