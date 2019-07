Une canicule pour débuter le Festival d'été de Québec?

Les températures frôlant la canicule s’amènent en même temps que le Festival d’été, alors que c’est un soleil de plomb qui accompagnera une bonne partie de l’évènement, selon Environnement Canada.

La pluie se fait très rare sur les radars d’Environnement Canada pour les prochains jours, au plus grand bonheur des organisateurs du FEQ.

Même à plus long terme, le soleil devrait rester de la partie jusqu’au 12 juillet, précise le météorologue André Cantin. «Les températures devraient se maintenir entre 26 °C et 28 °C toute la semaine prochaine», précise-t-il.

On ne peut toutefois parler de canicule, puisque les températures ne devraient pas dépasser les 30 °C pendant plus de trois jours.

Ressenti de 40° vendredi

Les festivaliers devront par contre rester bien hydratés, puisqu’avec le facteur humidex, les températures seront de plus en plus chaudes d’ici fin de la semaine. «La journée de vendredi sera la plus humide, alors qu’on pourrait atteindre une température ressentie de 40° vendredi. Jeudi, ça pourrait osciller entre 35° et 38°», précise-t-il.

Seule ombre au tableau, un front froid amènera des averses et des orages dans la nuit de vendredi, faisant ainsi descendre les températures et le taux d’humidité. «Les averses pourraient débuter vendredi soir à Québec», mentionne le météorologue. «Des nuages pourraient traîner jusqu’à samedi matin, mais ça devrait se dégager très rapidement pour laisser place à une fin de semaine sous le soleil», poursuit-il.

Recommandations

Lors de températures plus chaudes qui s’échelonnent sur plusieurs jours, la Santé publique recommande une bonne hydratation. On recommande aussi de porter des vêtements légers, de diminuer les efforts physiques importants et d’utiliser un écran solaire.