Une grande vente de bric-à-brac au profit de Centraide et de la Croix-Rouge canadienne

SAGUENAY – Rio Tinto organise la 20e édition de sa vente de bric-à-brac au profit de Centraide et de la Croix-Rouge canadienne, mais l’entreprise a besoin de la participation des citoyens afin de récupérer leurs vieux objets.

La Ville de Saguenay s’associe pour une troisième année à cette initiative en récoltant les objets dans trois de ses écocentres.

La compagnie veut offrir une deuxième vie aux objets que les citoyens souhaitent donner en les revendant dans une vente de bric-à-brac géante.

Les fonds récoltés lors de cette vente seront entièrement distribués à des organismes de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Les citoyens peuvent apporter tout type d’objets qu’ils croient réutilisables à l’exception des gros électroménagers.

Les particuliers ont jusqu’au 15 juillet pour visiter, gratuitement, les écocentres des secteurs de Jonquière, de Chicoutimi-Nord et de La Baie et ainsi contribuer à la bonne cause.