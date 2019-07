[VIDÉO] Thetford Mines: la police recherche l’auteur d’un vol qualifié

La police de Thetford Mines sollicite l’aide du public afin de localiser l’auteur d’un vol qualifié qui a menacé un commis de dépanneur au couteau pour ensuite dérober plus de 500 $ en argent et en cigarettes.

Les faits se sont produits vers 2h30 du matin le 6 mai dernier au Dépanneur du boulevard situé sur le boulevard Frontenac Est.

Dans une vidéo d’une vingtaine de secondes diffusée par la police, on aperçoit l’homme, le visage entièrement masqué et vêtu d’un large chandail rouge, pénétrer dans le commerce.

Selon la police, le suspect s’est présenté avec un couteau à la main et a ordonné au commis de lui remettre le contenu du tiroir-caisse et des cigarettes.

L’employé n’a pas été blessé dans cette affaire.

Le service de police invite à porter attention à la démarche particulière du malfrat.

Selon la description des policiers, le suspect parle français et mesure plus ou moins six pieds (1,83 mètre). Le soir du vol, il était aussi vêtu d’un pantalon noir et de gants de couleur foncée. Il portait des souliers noirs de marque Nike avec semelles blanches.

Les personnes croyant reconnaître cet homme ou détenant des informations sur le crime sont priées de communiquer avec les enquêteurs en composant le 418-338-0111 ou en communiquant avec Échec au crime au 1-800-711-1800.