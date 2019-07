GUILLEMETTE, Roger



À l'Hôpital de Montmagny, en présence de ses deux fils, le matin du 2 juillet 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Roger Guillemette époux de feu madame Denise Landry et conjoint de madame Lucille Corriveau. Outre sa conjointe Lucille, il laisse dans le deuil, ses fils : Denis (Odette Vaillancourt) et Claudel; ses deux petites-filles adorées Amély (Gabriel St-Gelais) et Justyne Guillemette; les enfants de sa conjointe : Sylvie Desrosiers (Pierre Morin), Louis Desrosiers (Andréanne Robin) et Carole Desrosiers (Benoit Bernier); leurs enfants et petits-enfants. Il était le frère et le beau-frère de : Gérard (feu Jeannine Sylvestre - feu Anne-Marie Leblanc), Raymond (Denise Guimond), feu Marcel (Gisèle Marchand), Murielle (feu Fernand Bernier) et feu Gisèle Guillemette (feu Léon Leblanc). de la famille Landry : feu Paul-Eugène (feu Louisette Fortin), feu Vilma (feu Roger Caron), Dolorès (feu Jean-Charles Coulombe - Gabriel Bernier) et Christiane (Charles De Ladurantaye). Sont aussi affectés par son départ, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Corriveau, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'Hôpital de Montmagny, ainsi qu'aux médecins traitants : Dre Poulin, Dre Quirion et Dr Auger pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairevendredi de 19h à 21h30, samedi jour des funérailles à compter de 13h30.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.