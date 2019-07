CHAREST, Raymond



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 juin 2019, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Raymond Charest. Il était le fils de feu monsieur Joseph Charest et de feu madame Adélia Côté. Il demeurait à St-Agapit. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Rosaire Charest (Hélène Desrochers), André Charest (Yvette Therrien), feu Noëlla Charest (feu René Grenier), Roland Charest (feu Monique Samson) (Monique Gélinas), Denise Charest (Jacques Angers), Gisèle Charest (Roger Dubois), Yvette Charest (Armand Durand), Line Charest (Germain Larochelle). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances à l'église de St-Agapit,de 9h à 11h.La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire