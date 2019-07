ROY, Bérangère Vaudreuil



Au centre d'hébergement Champlain-des-Montagnes, le 26 juin 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Bérangère Vaudreuil Roy, épouse de feu Roland Roy, fille de feu Jules-Octave Vaudreuil et de feu Alice Jobin. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 10h30 à 13h30,Les cendres seront inhumées à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Anne-Marie Gagnon), Réjean (Nathalie Laliberté), Michel (Dany Poulin), Marcel (Nancy Paquin), Julie (Dominic Riel); ses petits-enfants: Chantal (Jean-Philippe Ayotte), Marc- André (Sabrina Tremblay), Jonathan, Frédérick, Vanessa (Charles Avard), Vincent, Renaud, Arianne, Thomas-Élliot; ses arrière-petits-enfants: Lily-Anne Ayotte et Félix-Antoine Ayotte; ses frères et sœurs: feu Roger (feu Alexandrine Pelletier), feu Albert (feu Thérère Paradis), feu Gilles (Bernadette Dassylva), feu Jean-Claude (Lise Maranda), Fleurette (Adrien Nadeau), Denise (Réjean Ouellet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, beaux- frères, belles-sœurs, cousins, cousines et amis. Un sincère remerciement au personnel du centre d'hébergement Champlain-des-Montagnes pour leur dévouement et les bons soins.