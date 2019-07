PLAMONDON, Michel



À son domicile, le 25 juin 2019, à l'âge de 56 ans et 7 mois, est décédé monsieur Michel Plamondon, fils de feu madame Alexandrine Lépine et de feu monsieur Maurice Plamondon. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 15hLes cendres seront ensuite déposées au Mausolée Catherine de St-Augustin du cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Huguette (feu Robert Lemelin), Ghislain (Suzanne Bouchard), Yvon (France Jobin), Lucie (feu Gilles Plante, feu Jean-Marc Lévesque), feu André (Claudette Lemieux), Réjean (Céline Verreault), feu Francine, Lilyane, Diane, Nicole (Yvon Denis) et Murielle. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, parents et ami(e)s sans oublier sa grande amie Sue. Un gros merci à Benoît Lafrance pour tous les services rendus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc Téléphone: 418 683-8666 Site web: www.cancer.ca ou à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc Téléphone: 418 525-4385 Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web: www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.