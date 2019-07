BOUDREAULT, Cyprienne



Au CHSLD Jardins du Haut Saint- Laurent, le 11 juin 2019, à l'âge de 88 ans et 8 mois, nous a quittés dame Cyprienne Boudreault. Elle était l'épouse de feu monsieur Gratien Simard et elle demeurait à Saint-Augustin-De-Desmaures, autrefois de Petite-Rivière-Saint-François.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis(es) en l'église de Petite-Rivière-Saint-François samedi jour des funérailles à compter de 9 h 30. Madame Cyprienne Boudreault laisse dans le deuil ses enfants: Marcel (Carmelle Lavoie), Sylvain, Jocelyne (Martin Lemyre), Édouard (Valérie Dallaire), Johanne (Guy Tremblay), Rachel (Robert Gagné), Odette (Pierre Simard), Jean (Guylaine Bouchard), Nathalie; ses petits-enfants: Guillaume, Alexandra, Madeleine, Jeanne, Valérie, Jennifer, Eva, Sandra, Jonathan, Vanessa, Mathieu, Alexis, Joëlle, Stéphane, Kathleen, Bianca, Marc-Antoine, Jessy, Charles; de nombreux arrière-petits- enfants; ses frères: Charles-Henri et Léon-Louis; ses filleules: Lina Simard, Jeanne Simard et Diane Boudreault; son filleul: Pierre Lavoie; son beau-frère: Roger Simard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Elle est allée rejoindre son époux Gratien Simard; ses sœurs et frères: Marie-Paule; Louisianne, Jeanne d'Arc, Léger, Marguerite, Étienne, Annette, Pauline, François d'Assise, Yolande, Denis. Un merci tout spécial au personnel du CHSLD des Jardins du Haut Saint-Laurent pour la qualité des soins prodigués et pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec ou à La Fabrique Saint-François d'Assise pour la communauté de Petite-Rivière-Saint-François, formulaires disponibles en l'église. La direction des funérailles a été confiée à la