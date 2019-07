BÉLANGER, Gaétan



Après une très longue maladie et beaucoup de persévérance, au CHUL de Québec, le 28 juin 2019, à l'âge de 61 ans, est décédé monsieur Gaétan Bélanger, conjoint de madame Simone Maranda, fils de feu monsieur Roland Bélanger et de feu madame Rolande Desrochers. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Maranda: feu Céline, Robert (Thérèse Quirion), Madeleine (Daniel Lacroix) et Donald (Francine Dorval); sa belle-mère Gilberte Maranda (Benoit Drouin, feu Bernard Maranda); ainsi que plusieurs ami(e)s, cousins, cousines, oncles, tantes, neveux et nièces. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 10h.