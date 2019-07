LABONTÉ, Francine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 juin 2019, à l'âge de 64 ans, est décédée madame Francine Labonté, fille de feu monsieur Damase Labonté et de madame Émilienne Coulombe. Elle demeurait à Saint-Isidore. Outre sa mère, elle laisse dans le deuil ses fils: Gaétan Trudel (Josy-Anne Nadeau) et Éric Trudel (Anik Sylvain); ses petits-fils: Dylan, Zackary et Mathis; sa petite-fille Kyna; ses petit-fils adoptifs: Andrew et Tommy Deguise et Yoan Sylvain-Châtigny; ses frères et soeurs: Denis (Louise), Ginette (René), Pierrette (Gilles), Manon (Martin), Réjeanne (Hermel), feu Marco et feu Christiane; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc.où la famille sera présente dès 10h pour vous accueillir.