AUDET, Félicien



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 juin 2019, à l'âge de 84 ans et 1 mois, est décédé M. Félicien Audet, époux de dame Germaine Girard, fils de feu Delphis Audet et de feu Alexina Couture. Il demeurait à Frampton.. ll sera inhumé au cimetière de Saints-Anges à une date ultérieure. La famille recevra les condoléances au funérarium de lasamedi, jour de la célébration à compter de 12 h. La direction de la célébration a été confiée à laOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Danielle (Rita Leblanc), Yvan, Nancy (Raynald Charest); ses petits-enfants: Sabrina (Diego Felice), Steven, Maéva et Jake. Il était le frère de Jeanne-D'Arc (feu Rosaire Turgeon), feu Marguerite (feu Gonzague Cloutier), feu Gilberte (Jean-Paul Forgues), Jacqueline (Jean-Baptiste Perreault), Louis-Paul (Aline Larochelle), feu Viviane (feu Florimont Bernier). Il était le beau-frère de feu Rita (feu Maurice Bégin), feu Rollande (feu Archelas Turmel), feu Juliette (feu Léo Goulet), Aline, Raymond (feu Françoise Bolduc), Hélèna (feu Roland Deblois), Gertrude (Paul-Émile Lambert), Yves (Denise Gosselin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel du CLSC de Sainte-Marie et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Cœur du Québec (4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, G2J 1B8) : www.coeuretavc.ca ou à la Fabrique Sainte-Famille de Beauce (Frampton)