10 situations que vous vivrez (peut-être) au Festival d’été de Québec

Le Festival d’été de Québec a beau se renouveler tous les ans dans sa programmation, les festivaliers font face à certaines situations année après année.

En effet, ces 10 jours sur les plaines d’Abraham sont toujours parsemés de clichés.

Nous nous sommes donné pour mandat d’en recenser le plus possible.

Les voici.

1. Avoir une envie pressante d’aller au petit coin quand tu es au milieu de la foule

Après avoir quitté la marée humaine, te voilà face à un autre problème: l’attente devant une toilette chimique.

Tu devras garder la tête haute lorsque tu entreras dans la cabine. Tu ne veux pas voir l’œuvre de ton prédécesseur.

2. Retrouver ta bande d’amis parmi 70 000 personnes

Évidemment, tu es certain de savoir où elle est... mais non.

Alors tu prends les grands moyens pour mettre fin à la recherche:

a) Tu demandes à un ami d’allumer la lampe de poche de son cellulaire, comme des centaines d’autres personnes.

b) Tu appelles un ami pour qu’il te fournisse des informations beaucoup trop floues.

c) Tu ordonnes à ton ami de lever votre précieux crocodile gonflable dans les airs.

L’option c) est souvent la plus efficace.

3. Une personne plus grande qui vient s’installer devant toi

Classique.

4. Se faire bousculer par de jeunes adultes en état d’ébriété

Ils sont environ une dizaine d’individus et ils veulent se rendre aux premières loges pour le concert de leur groupe favori, peu importe les victimes collatérales...

The show must go on, pas de pitié pour les faibles.

Ça ne vous tentait pas d’arriver d’avance?

5. Des gens désagréables qui parlent et chantent beaucoup trop fort

On peut comprendre ceux et celles qui sont investis dans le spectacle et chantent les chansons.

Ça, ça peut passer dans une certaine mesure.

Mais ceux et celles qui sont venus faire du «social», les bars sur Grande Allée existent pour ça.

Et n’essaie pas non plus de partir des «moshpits».

Les «moshpits», ce n’est pas essentiel sur du Mariah Carey.

Aussi, un coup de «déo» n'a jamais tué personne.

Bref, la situation no 5 pourrait s'intituler: «Les gens profondément désagréables ne se souciant pas de ceux qui les entourent».

6. Voir des quadragénaires beaucoup trop intenses qui veulent aller dans la tente SAQ

«LET’S GO, JEAN-LOUIS! LET’S GO, MARTINE! ON DOIT ALLER PRENDRE DU VIN PIS REGARDER LE PETIT PEUPLE DE HAUT SANS PAYER UNE CENNE.»

Le hic, avec ces amateurs de grands crus, c’est que, quand ils sont bien installés sous la tente, il est impossible de les faire redescendre au niveau de la plèbe, même si ça fait 45 minutes qu’ils ont terminé de déguster leur p’tit rosé.

7. Ne pas connaître les «premières parties»

On va se le dire, l’une des forces du FEQ, c’est de plaire à beaucoup de monde.

Tu peux aimer la tête d’affiche et ne pas nécessairement connaître l'artiste qui se produit en première partie.

Dans ce temps-là, tu fais comme tout le monde. Tu hoches la tête comme si tu avais déjà entendu ça.

On le fait tous.

8. Regarder le vendeur de bière se faire assaillir par une meute de gens assoiffés

Ce n’est pas un morceau de steak et vous n’êtes pas des canidés, la gang.

Le plus drôle, c’est de voir le visage des gens quand le vendeur de bière dit qu’il n’a plus de bouteille d’eau.

On vous souhaite qu’il n’y ait pas d’attente aux fontaines d’eau pour vous abreuver cette année!

9. S’enfarger dans les insouciants assis au sol à des endroits inopportuns

Je sais que t’es offusqué quand on te pile dessus, mais ON EST 50 000, ICITTE! Va t’installer ailleurs si t’as le goût de piqueniquer avec ta gang.

10. Entendre votre voisin surpris par l’odeur de cannabis

«En tout cas, ça sent le printemps, ha ha ha!»

On le sait, Mario, c’est toujours de même.