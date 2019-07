VILLENEUVE, Emile



À l'hôpital du Saint-Sacrement, le 25 juin 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Émile Villeneuve, conjoint de dame Dola Barthelot, fils de feu dame Emma Auclair et de feu monsieur Adélard Villeneuve. Il demeurait à Notre-Dame-des-Laurentides. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale vendredi 5 juillet 2019 de 19h à 22h etde 14h à 15h30.et de là au cimetière paroissial de Notre-Dame des Laurentides. Outre sa conjointe Dola Barthelot, il laisse dans le deuil, les enfants de sa conjointe: Denise Barthelot, Danielle Rouleau (Pascal Martin), Denis Rouleau (Evelyne L'Heureux), Suzanne Rouleau (Karl Desjardins) et leurs enfants Meghann, Delphyne et Jakob; ses sœurs et ses frères: feu Germaine (feu Alexandre Lafond), feu Henri (feu Jeannine Pelletier), feu Léopold (feu Jacqueline Pelletier), feu Rollande (feu Albert St-Jean), Marie-Paule (feu Albert Villeneuve), Lucienne (feu Philippe Bédard), Cécile (feu Raymond Bertrand), Gemma (feu Jean-Marc Plamondon), Pauline, feu Jean-Claude (Denyse Girard), feu Adélard (Rachel Gagnon), Pierrette (Gilles Paquet), Micheline (Yvan Auclair), plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'URFI du 5e étage de l'hôpital Saint-Sacrement pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.