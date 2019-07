BOUCHER, Line



À l'hôpital Régional de Portneuf, le 24 juin 2019, à l'âge de 58 ans, est décédée madame Line Boucher, fille de feu monsieur Jean-Paul Boucher et de feu madame Jeannine Mainguy. Elle demeurait à St-Basile. Madame Boucher laisse dans le deuil Gérard Bolduc; ses enfants : Danny Fitzpatrick (Valérie Ouellet), feu Steve Fitzpatrick et Karine Gasse; ses petits-enfants : Jérémy, Dylan, Alexis et Gabriel; son frère Jean-Paul Boucher; le père de ses enfants : Daniel Fitzpatrick (Lilyane Biédron), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale samedi 6 juillet 2019 de 10h à 12h. Selon ses volontés, il n'y aura pas de service religieux. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 Avenue des Replats, Québec, QC, G2J 1B8. https://www.coeuretavc.ca/ Les formulaires seront disponibles au salon.