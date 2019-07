DÉRY, Paul-Eugène



À Québec, le 27 juin 2019, à la Maison Michel-Sarrazin, entouré de sa famille, est décédé monsieur Paul-Eugene Déry. Il était le fils de feu Gédéon Déry et de feu Marie-Laure Renaud et demeurait à L'Ancienne-Lorette. La famille recevra les condoléances, à compter de 13h,Il laisse dans le deuil son épouse Raymonde Fiset, ses fils Martin, Patrice (Cathy Dubois) et sa fille Mélissa (Sylvain Nadeau); ses petits-enfants: Pierre Antoine Déry (Mélissa Fontaine), Mathieu, Alexzandra-Marie, Renée Élisabeth, Danielle et Alexandre Déry, Dominic, Laurent et Pierre-Olivier Nadeau. Ses frères et sœurs: Anne-Marie (feu Jean-Claude Castonguay), Hélène (Victor Chouinard), Annette (Marcel Lambert), Laurette (Robert St-Pierre), Gilles, Fernand (Lise Germain). Outre ses parents, il est allé rejoindre ses frères et sœurs décédés: feu Monique (feu Raymond Boucher), feu Jean-Paul (feu Mary Traynor), feu Gaston (Yolande Dugas), feu Marcel (feu Liliane Roy), feu Brigitte (feu Léo Richard) et feu Aline (Jocelyn Petit, Francine Déry). Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fiset: Jean-Louis (Élisabeth Davey), Denise, Laurent (Micheline Pépin), Céline (Claude Fortin), Rita (Jean-Claude Bellavance) et feu Claude Fiset. De nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. Un merci très sincère à tout le personnel de la Maison Michel-Sarrazin. Et merci de compenser l'envoi de fleurs par un don à la Maison Michel-Sarrazin.