PELLETIER, Thérèse



À Québec, le 26 juin 2019, à l'âge de 88 ans 11 mois, est décédée madame Thérèse Pelletier, fille de feu dame Georgianna Rood et de feu monsieur Ernest Pelletier, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Armand (feu Georgette Lafrance), Rosaire (Jeannine Brousseau), feu Marcel (feu Marguerite Bernard), Lucille (feu Albert Lacasse), feu Marie-Blanche et Madeleine (feu Réjean Grenier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille recevra les condoléances au12h à 13h40.de là au cimetière St-Charles (1460, boul. Wilfrid-Hamel, Québec, QC G1N 3Y6).