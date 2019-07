FLYNN, Corinne



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 22 juin 2019, à l'âge de 90 ans et 4 mois, est décédée madame Corinne Flynn, fille de feu madame Ozelina- Blanche Muller et de feu monsieur Edouard Flynn. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle était la soeur de Madeleine (André Careau), elle est allée rejoindre ses frères et sœurs tous décédés; elle sera aussi regrettée par ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.