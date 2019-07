GARNEAU, Claudette Lachance



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 29 juin 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Claudette Lachance, épouse de feu monsieur Marcel Garneau. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 12h au salon commémoratifet de là au cimetière paroissial. Madame Lachance laisse dans le deuil ses enfants: Lina et Yvan (Julie Turcotte); son petit-fils Nathaniel Abgrall; ses sœurs: Jeannine (feu Camille Giroux) et Lise (feu Ghyslain Landry); ses belles-sœurs: Lucille Garneau (feu Roland Descroisselles) et Léda Bélanger (feu Denis Lachance), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son frère Léopold Lachance, ses belles-sœurs et beaux-frères: Gérard Garneau, Raymond Garneau, Paul-Émile Garneau, Gemma Garneau-Rodrigue, Françoise Garneau-Paquet, René Garneau, Robert Garneau et Odina Garneau. Un remerciement spécial au personnel de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), 2725, Chemin Ste-Foy, Québec, QC G1V 4G5