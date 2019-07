LACASSE, Paul-Henri



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le jeudi 27 juin 2019 à l'âge de 84 ans et 6 mois, est décédé monsieur Paul-Henri Lacasse, époux de madame Nicole Dufour et fils de feu Roméo Lacasse et de feu Alexandrine Rodrigue. Il demeurait à Saint-Georges. Il a été maire de Saint-Georges-ouest de 1970 à 1986 et de Ville Saint-Georges de 1990 à 1994. Il a pratiqué la médecine pendant 40 ans.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. Ultérieurement l'inhumation aura lieu au cimetière l'Assomption. Il laisse dans le deuil, outre son épouse madame Nicole Dufour;ses enfants: Serge (Sophie Stévance) et Geneviève Lacasse; ses petits-enfants: Véronique Turcotte (Mick Roy), Lou-Adriane Cassidy et Joseph Savoie-Lacasse. Il était le frère de feu Madeleine (feu Léandre Bernard), Marguerite (feu Pierre Vanier), feu Georgette (feu Charles Tremblay), Gisèle (Robert Johnson), Charlotte (feu Angelo Roy), Jean-Louis, feu Roger, feu Gaston, Yvon (Laurette Lessard), feu André et Louise Lacasse. Il était le beau-frère de feu Pierrette (André Gélinas), feu Jean-Pierre, Louise-Aimée (Denis Collard), Colette et Josette Dufour.Il laisse également dans le deuil sa tante Rose-Aimée Tremblay ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel du CISSS-CA à Saint-Georges pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Beauce-Etchemin, 1515, 17e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 4T8, pour l'hôpital Saint-Georges.