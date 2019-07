MARTINEAU, Clairina Drouin



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 30 juin 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Clairina Drouin, épouse de monsieur André Martineau. Elle était la fille de feu monsieur Adélard Drouin et de feu dame Alberta Fortier. Elle demeurait à Saint-Ferréol-les-Neiges. Le service religieux sera célébré en présence des cendres, le samedi 6 juillet 2019 à 14h30 en l'église de Saint-Ferréol-les-Neiges, 3432, rue Royale, Saint-Ferréol-les-Neiges, Qc G0A 3R0 où la famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 1h30 avant la cérémonie, soit de 13h à 14h30. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil outre son époux André, ses enfants, sa belle-fille et son gendre: Louis (Martine St-Gelais), Carole (Benoît Cloutier) et Édith; ses petits- enfants: Charles-Éric, Jean-Félix, Héleina, Pierre-Olivier, Élisa et Alessandra; ses belles-sœurs: feu Eugène (Jacqueline Caron), feu Raymond (Jeanne-D'Arc Bilodeau), feu Léo (Thérèse Verreault) et feu René (Aline Martineau); ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Martineau et Tremblay: Jean-Paul Martineau (Ghislaine Dupont), feu Alexandre Martineau (Georgette Gagnon), Aline Martineau (feu René Drouin), Lucienne Martineau (Robert Bélanger) (son ex-mari Raymond Dupont), Michel Martineau (Donate Lavoie), Denis Martineau (Hélène Gagnon), Émilien Martineau, Laurien Martineau, France Martineau (Raymond Bolduc), Johanne Martineau, feu Madeleine Martineau, feu Luc Martineau (feu Dolorès Simard), Raymond Martineau (Nicole Lapointe et feu Thérèse Fortier), feu Claudette Martineau (feu Gérard Gagnon), feu Gaston Martineau (feu Lise Lessard), feu Jean-Guy Martineau, feu Dominique Martineau, feu Thérèse Tremblay (feu Joseph Chouinard), Madelaine Tremblay, Marie-Claire Tremblay (feu Guy Boutin), feu André Tremblay et Huguette Tremblay (feu Rodrigue Lessard). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille remercie sincèrement tout le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour la qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, Rue des Montagnards Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/ et/ou Société Canadienne du Cancer, Québec/Chaudière/Appalaches, 1040, Av. Belvédère, bureau 214 Sillery, (Québec) G1S 3G3 https://www.cancer.ca/fr-ca/about-us/contact-us/?region=qc