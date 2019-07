BOISSONNEAULT, Marcel



À la Maison Michel Sarrazin, le 29 juin 2019, est décédé à l'âge de 73 ans, monsieur Marcel Boissonneault, époux de madame Nicole Couture. Il était le fils de feu monsieur Harry Boissonneault et de feu dame Charlotte Julien. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. La famille recevra les condoléances au :de 9h à 11h.et, de-là, au cimetière paroissial. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Josée (Jean-Marc Schlageter) et Janick (Hugo Tremblay); ses petits-fils: Charles-Antoine et Émile; ses frères et sœurs; ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Boissonneault et Couture; ses neveux et nièces; ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux amis et voisins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la Maison Michel Sarrazin. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Ste-Foy ainsi que de la Maison Michel Sarrazin pour leur support et les bons soins prodigués.