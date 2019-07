VIGNEAULT, Yvette



À l'Hôpital du St-Sacrement de Québec, le 23 juin 2019, à l'âge de 81 ans, entourée de l'amour des siens est décédée Mme Yvette Vigneault, épouse en premières noces de feu Doria Beaudet et en deuxièmes noces de feu Robert Bouffard. Fille de feu Adélard Vigneault et de feu Albertine Boudreault, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michael Rohler (Coyla), Pierre Beaudet (Linda), Pierrette Beaudet (Daniel), Nicole Beaudet (feu Serge), Patrick Beaudet et Karine Vigneault (Stéphane); ses petits-enfants; ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: André (Micheline), Nicole (René), Armande (feu Jean-Claude), Lise (Michel), Henriette (Réjean), Rosaline (Jean-Guy), feu Gilles (Margot), feu Édouard (Margot), feu Jean-Paul (feu Denise), feu Thérèse (feu Roger), feu Jean-Guy (Rose-Anna), feu Éphrem (feu Jeanne- d'Arc) et Jean-Louis (Cécile) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaudet et Bouffard. Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et des ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :de 13h à 16h.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel de l'Hôpital St- Sacrement pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de Mme Vigneault. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Michel Sarrazin (801, Grande Allée O., bureau 124, Québec, QC G1S 1C1). Pour rendre hommage à Mme Vigneault, nous vous invitons à visiter notre site Internet: www.dignitequebec.com