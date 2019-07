BLENEY, Raymond



À l'Hôpital de Montmagny, le 26 juin 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Raymond Bleney, époux en premières noces de feu madame Camilla Lacombe et en secondes noces de madame Marguerite Lachance. Il était le fils de feu monsieur Johnny Bleney et de feu dame Emilia Lévesque. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 5 juillet 2019, de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles à compter de 9h.Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marguerite, ses enfants : Richard (Carmelle Caron), Raymonde (Raymond Messervier), les enfants de son épouse : Denise (Herman Bleney), Martin, Line (Denis Brochu), Sylvie, Marianne (Mario Audet), Chantal (Armando) et leurs enfants : Charles, David, Isabelle, Carl, Éric, Jean-Michel, Olivier, Émilie, William. Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants : Carl Bleney, Eric Bleney (Marie-Pierre Poulin), Kathleen Messervier (André Cantin), Brigitte Messervier (Félix Michaud), Jessy Messervier (Patrick Couture), ses arrière-petits-enfants : Anastasia Bleney, Noémie Couture, Samuel Couture, Raphaël Cantin, Jérémy Messervier-Michaud, Benjamin Michaud, Florence Michaud, Thomas Couture, ses frères et sœurs : feu Florian Bleney (feu Colette Grenier), feu Harold Blainey (Laurette Deschamps), feu Even Bleney (feu Thérèse Thibeault), Lilianne Blanny (feu Bertrand Lacombe, Claude Houde), feu Wilson Blainey (Ginette Franc), Donald Blainey (feu Marjolaine Dagenais, Ginette Auclair), Marie Blainey (Claude Trottier), Ghislaine Blainey (Johanne Longpré), Hélène Blainey, Doris Blaney (feu Stephen Colgan), feu Clarence Bleney (feu Myriam Bouchard), Herman Bleney (Denise Laprise), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lacombe, Laprise et Lachance :ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier Dr Renaud Asselin, Dr Paul Comeau-Lévesque et le personnel du 3e étage et des soins palliatifs de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la