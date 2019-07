GAUTHIER, Rodrigue



Au CHSLD du Fargy, Québec, le 24 juin 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Rodrigue Gauthier, époux de feu dame Agathe Boivin. Né à St-Tite des Caps, le 11 avril 1936, il était le fils de feu dame Simone Ferland et de feu monsieur Achillas Gauthier. Il demeurait à Québec, arr. Beauport.où les membres de la famille vous accueilleront à compter de 10 h 30. Monsieur Gauthier laisse dans le deuil ses enfants: Carol (Guylaine Boily), Christine (André Lachance), Claudyne, Josée (Patrice Lajoie); ses petits-enfants: Maxime (Elisabeth Drouin), Jean-Simon (Claudel Desjardins), Jérémi, Ann-Sophie (Jean-Philippe Plante), Sarah-Maude (Jean-Stéphane Dion-Allard); ses arrière-petits-enfants: Henri et Juliette; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Céline, Jean-Marie (Rolande Duchesne), Denise (feu Jean-Pierre Blouin), Raymond Duchaine (feu Claudette Boivin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et confrères Chevalier de Colomb. Rodrigue était également le frère de feu Blandine (feu Gaston Martineau) et le beau-frère de feu Yvon Boivin (feu France Michaud). La famille remercie tout le personnel du 4e étage du CHSLD du Fargy pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. Tél.: (418) 527-4294, Site: www.societealzheimerdequebec.com. Les funérailles sont sous la direction de