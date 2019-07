SOUCY, Julien



Au Foyer St-Antoine, le 30 juin 2019, à l'âge de 89 ans est décédé monsieur Julien Soucy. Il est le fils de monsieur Joseph-Émile Soucy et de dame Gabrielle Ouellet. Il laisse dans le deuil sa conjointe madame Fançoise Lavoie; ses enfants: Micheline et Chantale; ses petits-enfants: Natacha, Rebecca et Tania; ses frères: Claude (Marie-Claire), Philibert (Lise), Boniface (Rita), Yvan (feu Agathe) et Normand ainsi que la famille Lavoie d'autres parents et amis. Il rejoint ses sœurs et ses frères: Pauline, Christine, Nicole, Andrée, Vital, Firmin, Jean et Blaise. La famille recevra les condoléances aude de 10h à 12h.La famille souhaite remercier le personnel du Foyer St-Antoine pour les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don au Foyer St-Antoine. Pour rendre hommage à Monsieur Soucy, vous pouvez visiter notre site web www.dignitequebec.com