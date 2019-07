BÉLANGER, Charlotte



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 21 juin 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Charlotte Bélanger. Née à Québec, le 10 mai 1943, elle était la fille de feu dame Alexina Langevin et de feu monsieur Joseph Bélanger. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Madame Bélanger laisse dans le deuil son compagnon de vie Raymond Gauthier; ses trois enfants: Paul (Christine Gauthier), Marie (Art Abarzua) et Sonia (Stéphan Richard), le père de ses enfants Louis A. Mathieu; ses petits-enfants: Marie-Eve, Marie-Jane, Mélanie, Olivier, Maude, Alex-Anne, Marie-Laurence, Léa-Rose; ses sœurs: Denise (Jean-Claude Ferland), Anne Estelle (Alain Cyr) et Diane (Joachim Marcoux); ses trois amies Ghislaine, Geneviève et Nicole ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines. La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital St-Sacrement et de l'Enfant- Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme pour la recherche sur le cancer. Les funérailles sont sous la direction de