SAVARD, Fernand



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 2 juillet 2019, à l'aube de ses 90 ans, est décédé monsieur Fernand Savard, époux de feu dame Aline Hamelin, fils de feu monsieur Adrien Savard et de feu dame Rachel Dusablon. Il demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille recevra les condoléancesà compter de 13h, suivi duL'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Monsieur Savard laisse dans le deuil son épouse feu Aline Hamelin et son amie Germaine Marcotte; ses enfants: Sylvie (Serge Brunelle), Guylaine, Lyne (Marcel Lamothe) et Lynda (Martin Muller); les enfants de dame Germaine Marcotte : Sylvain Fiset (Carmelle Simard) et Josée Fiset; ses petits-enfants : Jonathan (Cristelle Richer), Nicolas, Alexandre, Philip, Julien et Catherine; son arrière-petite-fille Lylou; ses frères et sœurs : feu Janine, feu Claudette, feu Noëlla (Joseph St-Amand), feu Carmen (Pierre Perreault), Lise (Roger Savard), feu Jean-Claude et Ginette (Jérôme St-Germain); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hamelin : Janine (feu Gaston Delisle), Richard (Thérèse Germain), Jean-Guy (Lucette Germain), Rosaire (France Thibodeault), Thérèse (Lorenzo Perron), feu Gilles, Claude (Madeleine Bérubé), Rachel (Jean-Guy Duquette) et Denis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de la clinique d'insuffisance cardiaque et des soins intensifs de l'Hôpital Saint-Sacrement pour leur dévouement et les bons soins prodigués, tout particulièrement le docteur Jean-François Poulin et le docteur Louis Savoie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du Cœur et AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles à l'église.