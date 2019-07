LAUZIER, Gisèle



Au Centre Villa-Maria de Saint-Alexandre le 14 mai 2019, est décédée à l'âge de 93 ans et 2 mois, Mme Gisèle Lauzier, fille de feu Mme Blanche Adèle Côté et de feu M. Henri Lauzier. Elle demeurait à Saint-Pascal de Kamouraska. Les membres de la famille recevront les condoléances à lade 13 h à 14 h 50.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses soeurs : Fernande (feu Bertrand Lajoie), Carmen et Muriel (feu Gault Kerr Gillespie); ses neveux et nièces : Jean Jacques Lajoie (Christiane Landry), Charles Gillespie (Doris Laberge), Pierre Gillespie (Monique Fortier), Louise Gillespie, autres parents et amis. Des remerciements sont adressés au personnel de la résidence La Croisée des Chemins de Saint-Pacôme pour les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. La direction des funérailles a été confiée à la