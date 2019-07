BRUNEAU, Gilles



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 juin 2019, à l'âge de 77 ans et 5 mois, est décédé monsieur Gilles Bruneau, fils de feu madame Aurore-Laura Roberge et de feu monsieur Simon Bruneau. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 16h à 18h45.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses enfants : Martin (Laurie Gagnon) et Geneviève (Éric Desrosiers ); la mère de ses enfants Aline Matton; ses frères et sœurs : feu Jean ( Jacqueline Lagacé), Lina, René, Yves, feu Claudette (Jean Rock L'heureux), Claude, Serge (Isabelle Lepage) et Nicole (Jean-Pierre Hurteau). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.