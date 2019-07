DUBÉ, Réjeanne Chassé



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 12 juin 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Réjeanne Chassé, fille de feu Achille Chassé et de feu Marie Morneau, épouse de monsieur Gérard Dubé. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Gérard Dubé; ses frères et sœurs: feu Jos, feu Mina (feu Louis-Philippe Pelletier, feu Louis Bérubé), feu Isabelle (feu Réginald Michaud), feu Camille (feu Aline Trudelle), feu Télesphore, feu Alvina (feu Elmer Scott), feu Renaud; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dubé: Colette (feu Gilles Bellerose), feu Delima (feu Marc Morin), feu Jeannette (feu Roger Dolbec), feu Eliane (Ernest Chassé), feu Jean-Paul (feu Irène Leclerc), feu Rita (feu Lucien Lévesque), feu Ernest (feu Dorothée Ouellet), feu Emilien (Laurette Pelletier), feu Yvette (feu Raymond Parent) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer, 1040 Avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3.