PARENT, Annette



Au centre hébergement de St-Augustin, le 25 juin 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Annette Parent, conjointe de monsieur Michel Gingras, fille de feu dame Yvonne Martel et de feu monsieur Jean-Baptiste Parent. Elle demeurait à Loretteville. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale vendredi 5 juillet 2019 de 10h à 12h45.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial de Loretteville sous la direction de laElle laisse dans le deuil, son conjoint Michel Gingras; ses enfants: Marc, Richard, Julie (Pierre Bordeleau); ses petits-enfants: Kevin (Marie-Ève Lepage), Alex (Marie-Ève Bourgeault), Laurianne, Charles-Anthony, Rosalie; ses frères et sœurs: Geneviève (feu Jean-Guy Rochon), feu Jeanne D'Arc (Arthur Ward), feu Pauline (Georges-Émile Savard), feu Bruno (Andrée Lacroix), feu Francine (feu Robert Beaumont), Louise (feu Aimé Renaud), Rita (Rosaire Alain), Armand (Hélène Gagnon), Mariette (Jean-Marc Renaud), Richard (Lise Roy) ainsi que la famille Gingras et également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et de nombreux amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3, tél.: (418)527-4294, sans frais: 1 866 350-4294, téléc.: (418)527-9966, courriel: info@societealzheimerdequebec.com, site Internet: www.societealzheimerdequebec.com, des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.